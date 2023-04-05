التفاصيل الكاملة لنجاح فريق طبى بقصر العينى فى استخراج سكين من "ظهر " سيدة

كتب محمد صبحى

نجح فريق طبى من مستشفى الطوارئ والاستقبال ب قصر العينى فى استخراج سكينة من امرأة حضرت إلى المستشفى مطعونة بسكين فى “ ظهرها" وحقق مستشفى قصر العينى ملحمة فى المنظومة الطبية.

ويقول الدكتور محمود عبد المنعم مدير مستشفى الاستقبال فى لقصر العينى، إن المستشفى استقبل سيدة تعرضت لطعنة سكين بالظهر، وعلى الفور تم عمل جميع الفحوصات المطلوبة ومناظرة الحالة من التخصصات الطبية المختلفة.

كما تم التواصل مع الدكتور أحمد ماهر مدير مستشفى الطوارئ 185 ، وعلى الفور تم نقل الحالة إلى غرفة العمليات الساعة ٤ ونصف عصرًا، وتكاتفت الأطقم الطبية المختلفة من تخصصات جراحة المخ والأعصاب والجراحة العامة وجراحة المسالك البولية وجراحة الأوعية الدموية، واستغرقت الجراحة قرابة 3 ساعات، تم خلالها استخراج السكين واستكشاف مكان الطعنة.

وتم إجراء الجراحة بنجاح، وخرجت المريضة من غرفه العمليات الساعه 7 و نصف، وبعد استقرار حالة المريضة تم نقلها لاستكمال العلاج اللازم لها تحت إشراف فريق الجراحة العامة.

وبدوره أشاد الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، بجهود مستشفى الاستقبال والطوارئ بداية من استقبال الحالة وسرعة تشكيل الفريق الطبى المناظر للحالة بالإضافة الى اتخاذ قرار بالدخول للعمليات بمشاركة كبيرة للأطباء من مختلف التخصصات وهو ما أسفر عن نجاح العملية الصعبة ويجعلها تضاف إلى سجل قصر العينى وخدماته للجمهور.

ووجه المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة الشكر الى جميع الاطقم الطبية المشاركة فى العملية وهم فريق جراحة المخ والأعصاب رضم الدكتور هادى هشام والدكتور يوسف أيمن ، وفريق الجراحة العامة وضم الدكتور أحمد حسن والدكتور أحمد شعبان. الدكتور أحمد مجدى، وفريق التخدير وضم الدكتور محمد فتحى والدكتورة ندى سيد.