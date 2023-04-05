اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:07 م
أكرم القصاص
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"التعاون الخليجي" يبحث مع سلطنة عمان أفق التعاون التجاري

الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:00 م
"التعاون الخليجي" يبحث مع سلطنة عمان أفق التعاون التجاري الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي
أ ش أ

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بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، عددا من الموضوعات التي تخص الشأن التجاري وتهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.


وناقش الجانبان - خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - الجهود المبذولة من الأمانة العامة لمجلس التعاون وسلطنة عمان بشأن العمل على انتهاء مشاريع صياغة القوانين والأنظمة التجارية بين دول مجلس التعاون وفق البرنامج الزمني المعتمد، وذلك حسب قرار لجنة التعاون الدولي في اجتماعها الـ 63 الذي عقد في أكتوبر 2022.


واستعرض الجانبان أبرز الموضوعات والقضايا ذات الشأن التجاري والاستثماري والصناعي، وسبل تعزيز مسيرة العمل المشترك بما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي.


مجلس التعاون الخليجي

جاسم البديوى

سلطنة عمان



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