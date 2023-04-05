اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التحول للسيارات الكهربائية.. تعاون بين جامعة حلوان والعربية للتصنيع

الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:22 ص
التحول للسيارات الكهربائية.. تعاون بين جامعة حلوان والعربية للتصنيع جانب من الزيارة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر رئاسة الهيئة، حيث تم الاتفاق على توقيع برتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تنفيذ الأفكار والمشروعات الطلابية من خلال الهيئة، ليكون هناك تواصل بين العلم والصناعة، إلى جانب بحث عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بين الجانبين. 
 
وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - خلال اللقاء - أن المشاريع الطلابية تقدم أفكارا جديدة تعكس آمال وأحلام وطموحات الشباب ورؤيتهم للظروف المحيطة والقضايا المجتمعية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين، وتشجيع الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية، والابتكار فيها، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
تأتي هذه الزيارة في إطار فتح مجالات جديدة للتعاون، دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية، والابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والعمل على مساعدتهم في خلق فرص تسويقية لها.
 
وخلال الزيارة تم مناقشة آليات الاستفادة من مشروعات تخرج طلاب جامعة حلوان وتنفيذها من خلال الهيئة لتحويلها إلى حقيقة على أرض الواقع يمكن الاستفادة منها في حل المشكلات أو توفير الاحتياجات المجتمعية التي يمكن توظيف المشاريع الطلابية لتوفيرها، وكذلك عرض الرؤى المختلفة بشأن أهمية تعميق التصنيع المحلي وتدريب الكوادر البشرية ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق.
 
كما تم عرض مشروع إبداعي لطلاب هندسة المطرية يقوم على تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربائية بالكامل صديقة للبيئة وعمل مقارنة عملية كاملة بين السيارتين وتحديد آليات وإجراءات عمليات التحويل بشكل علمي لتحديد  كفاءة عملية التحويل وجدواها الاقتصادية والبيئية وإمكانية استخدامها بالسوق المصري.  
 
حضر اللقاء من جامعة حلوان الدكتور محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، والدكتور هابي حسني مساعد رئيس جامعة حلوان،  والدكتور جلال الجميعي مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي، والدكتور عمر سلمان مستشار رئيس الجامعة، والدكتور سامح متولي رئيس قسم السيارات والجرارات بهندسة المطرية، وطلاب المشروع، والدكتور مصطفي محمد احمد المشرف على المشروع.
0e837553-90e5-4c5b-b7b0-991ab4837387
 

 

5ea51ece-ab7c-4c3c-8598-ed189e94d026
 

 

5574ae61-19ee-431d-b05a-b8c0857badb1
 

 

 
 
 

 

a43d4a56-0f39-4695-9413-e60c83d4f942
 

 

f6b2afc4-47aa-47a9-a38a-2fac33a404d3
 

 

 

التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

الهيئة العربية للتصنيع

السيارات الكهربائية



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة حلوان: حريصون على تأهيل الطلاب لسوق العمل بالداخل والخارج

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:04 ص

جامعة حلوان تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

السبت، 01 أبريل 2023 11:46 ص

مجلس جامعة حلوان يعتمد برامج الدراسات القانونية وعلوم البترول

الخميس، 30 مارس 2023 11:28 ص

انطلاق ماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى بكليات جامعة حلوان الأسبوع المقبل.. عميد حقوق: الاختبارات تعقد إلكترونيا حضوريا بالجامعة.. عميد فنون تطبيقية: تنظيمها فى وقت المحاضرات بنظام البابل شيت

الخميس، 30 مارس 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة