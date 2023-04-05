وقال الشيخ: "إن اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على المصلين بهذه الوحشية يتطلب التحرك العاجل فلسطينيا وعربيا ودوليا، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم فى حماية المقدسات والمصلين من بطش الاحتلال".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي بالمسجد الأقصى - الليلة الماضية - واعتدت على المرابطين فيه بالضرب وبقنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي، وهو ما أدى إلى تهشيم بعض أبوابه ونوافذه، واشتغال النيران في جزء بداخله.

كما قامت القوات باعتقال ما يزيد على 400 مرابط؛ لتمهد لاقتحامات المستوطنين صباح اليوم قبل عشية عيد "الفصح اليهودي" مساء، والذي يستمر حتى الـ 12 من الشهر الجارى.. وأعلنت جماعات الهيكل عن مكافآت مغرية لمن يتمكن من ذبح قربان داخل المسجد الأقصى، وهو ما سيفجر الأوضاع في القدس والضفة إن حدث.



