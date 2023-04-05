البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تتجاوز 800 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 17039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2919 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 20276 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 7026 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 2976 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 4469 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 3489 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما: العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

كما أعلنت البورصة، عدم الاعتداد بأثر العمليات المنفذة على أسهم شركتي أجواء للصناعات الغذائية-مصر، واودن للاستثمارات المالية، خلال جلسة اليوم الأربعاء على سعر الإقفال اللحظي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات رمكو لإنشاء القرى السياحية، وأوراسكوم للتنمية مصر، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 350 ألف سهم، 349 ألف سهم، 815 ألف سهم، 540 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 120 ألف سهم، 9262 سهم، 400 ألف سهم، 120 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي رواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 47.4 ألف سهم، 12.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة القاهرة للإسكان والتعمير 50 ألف سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.2 مليون سهم خزينة، خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.36%.

كما أعلنت شركة اودن للاستثمارات المالية، عدم وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة في الوقت الحالي من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.