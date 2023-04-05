البنتاجون يكشف النقاب عن مساعدات عسكرية بقيمة 2.6 مليار دولار لأوكرانيا

وكالات

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الثلاثاء بأن الولايات المتحدة كشفت النقاب عن مساعدات عسكرية بقيمة 2.6 مليار دولار تشمل رادارات استطلاع جوي وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات وقود، وذلك في الوقت الذي تتأهب فيه أوكرانيا لشن هجوم ضد روسيا في الربيع.

في سياق منفصل، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن لدى موسكو إمكانيات إضافية لضمان أمنها بعد تعليقها العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3).

وقال ريابكوف في حديث لقناة "روسيا 24" إن المعاهدة "لم يتم إلغاؤها رسميا، وهي لا تزال موجودة على الورق، لكننا علقنا العمل به. وبالتالي حصلنا على إمكانيات إضافية لضمان أمننا في الظروف التي كان فيها الأمريكيون يستخدمون كل الإمكانيات لجمع المعلومات الإضافية عن مجالنا العسكري... وهذا لن يستمر بعد الآن".