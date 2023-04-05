الاحتياطيات الأجنبية لأوكرانيا تتجاوز مستويات ما قبل الحرب الروسية

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أفادت وكالة أنباء انترفاكس الأوكرانية بأن الاحتياطيات الدولية لأوكرانيا زادت لتصل إلى أكثر من 32 مليار دولار، وهو المعدل الذي يتجاوز ذروة مستويات ما قبل بدء الهجمات العسكرية الروسية على البلاد البالغة 30.941 مليار دولار في يناير 2022.



وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أنه بعدما سلم صندوق النقد الدولي شريحته الأولى البالغة 2.7 مليار دولار إلى كييف في وقت سابق من الأسبوع الحالي كجزء من برنامج تسهيل الصندوق الممدد الذي تبلغ قيمته 15.6 مليار دولار؛ ارتفعت الاحتياطيات الدولية في البلاد من 28.86 مليار دولار في فبراير الماضي لما يزيد عن 32 مليار دولار.



وقالت نائبة محافظ البنك الوطني الأوكراني إن حجم المساعدة التي تلقتها كييف من شركائها منذ بداية العام الحالي فحسب بلغت 13.6 مليار دولار، مما ساهم في زيادة الاحتياطيات الدولية للبنك.



وجاء انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في أوكرانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بسبب قيام البنك الأهلي الأوكراني ببيع العملات الأجنبية لتغطية الفرق بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي في البلاد، وهو ما تم تعويضه إلى حد كبير عن طريق الاقتراض بالعملة الأجنبية لصالح الحكومة.