الإمارات وكوسوفو تبحثان علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات

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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات مع كل من رئيس وزراء ونائبته وزير خارجية جمهورية كوسوفو، ألبين كورتي ودونيكا جيرفالا شوارتز، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما التنموية إضافة إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة البلقان بالإضافة إلى المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزير خارجية الإمارات جدد ترحيب بلاده بالاتفاق التي تم مؤخرا بين صربيا وكوسوفو بوساطة أوروبية لتنفيذ خطة المصالحة بين البلدين التي يرعاها الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة والمتطورة التي تجمع بين دولة الإمارات وكوسوفو والحرص على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

من جانبه، أعرب ألبين كورتي عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين مثنيا على الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لكوسوفو وشعبه.

من ناحيتها، رحبت دونيكا جيرفالا شوارتز بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدة أهمية هذه الزيارة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أرحب من النمو والتطور، مؤكدة على المكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.