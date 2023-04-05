الإفتاء: الفدية واجبة على المُفطر غير القادر على القضاء طوال عمره

أكدت دار الإفتاء أنه تجب الفدية على المُفطر الذي لا يستطيع القضاء طوال عمره، وتسقط إذا لم يستطع إخراجها.
وأضافت فى رسائلها اليومية: يُستَحبُّ الإكثار من قراءة القرآن الكريم في رمضان بتدبُّر وتأمُّل؛ ليستشعر المرء جمال القرآن الكريم وسمو معانيه وألفاظه.
وتابعت: للصائم عدوة لا تُرد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاثةٌ لا تُرَد دعوتهم» وذكر منها: «الصائم حين يُفطِر».
وأشارت إلى أن كثرة النوم بلا حاجة داءٌ يجب التخلُّص منه؛ لأنه يضيِّع العمر ويُضعف البدن، ويؤخِّر العبادات.
كما وجهت رسالة: أخي الصائم إن استطعت أن تتطوع في إحدى الجمعيات الخيرية، أو في أي فريق عمل تطوعي للمساعدة في سد حاجات الفقراء والمحتاجين، فبادر إلى ذلك، خاصة في هذا الشهر الجليل.
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