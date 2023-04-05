الإحصاء: 68.8% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال عام 2022

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 76 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 45 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 68.8% وبلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 24 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 62.5%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص لتصل إلى 85 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 69 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%.

ومن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص خلال عام 2022 جاء الحديد والصلب بقيمة 18.5مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 15مليون دولار، وورق ومصنوعاته بقيمة 10.2 مليون دولار، وأغذية حيوانات بقيمة 7.6 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 6.1 مليون دولار.

ومن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قبرص خلال عام 2022 جاءت الات وأجهزة كهربائية بقيمة 3 مليون دولار، وعجينة الورق بقيمة 2 مليون دولار، وحبوب وأثمار زيتية بقيمة 900 ألف دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 800 ألف دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 600 ألف دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 67.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 93.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 28%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 14.2مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 16.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15 %، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين في مصر 2مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.8مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%.

وسجل عدد سكان مصر 104.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان قبرص 1.3 مليون نسمة عام 2022، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقــاً لتقـديـرات البعثة 2000 مصرى حتى نهاية 2021.