ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسى، انه المشتبه بهما قدما إلى الخدمات الخاصة الأوكرانية، معلومات ذات طبيعة عسكرية تقنية يمكن استخدامها ضد القوات العسكرية الروسية.



وذكر البيان أن كلا المعتقلين اعتقلا بتهمة "الخيانة" .. مشيرا إلى أن الزوجين اعتقلا بتهمة "الخيانة" والتجسس لصالح أوكرانيا في مشروع مجمع صناعي عسكري في نيجني تاغيل، موضحا أن الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي لمنطقة سفيردلوفسك قامت بقمع الأنشطة غير القانونية للزوجين المتورطين في ارتكاب خيانة عظمى في شكل تجسس ضد إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في المنطقة".



وأوضحت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الروسي أن الزوجين، اللذين تم احتجازهما، قد سلما إلى الخدمات الخاصة بأوكرانيا، مقابل مكافأة مالية، معلومات ذات طبيعة عسكرية تقنية يمكن استخدامها ضد القوات الروسية في سياق العملية العسكرية الخاصة، حيث اعترف كلا الزوجين بتسليم المخططات مقابل 100000 روبل للخدمات الخاصة الأوكرانية.