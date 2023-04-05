اعرف 5 فوائد لمشروب الخروب فى رمضان .. منها تنشيط الكلى وطرد السموم

كتبت ميرفت رشاد

تعد المشروبات المثلجة على رأس قائمة مائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم ، ويعتبر مشروب الخروب مصدرا ممتاز للفيتامينات فهو يحتوى على فيتامين أ، وفيتامين ب2، فيتامين ب3، والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التى يحتاجها الجسم، كما يحتوى على الكالسيوم الذى يساهم فى التقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، والعديد من الفوائد الصحية فاحرص على وجود عصير الخروب على مائدة الإفطار فى شهر رمضان، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

- فوائد عصير الخروب على مائدة الإفطار فى رمضان:



1- الخروب غنى بالألياف



محتواه العالى من الألياف يساعد فى الشعور بالشبع والإمتلاء لفترة طويلة، كما أنه يمنع الإمساك عن طريق زيادة حركة الأمعاء، بجانب خفض مستويات الكوليسترول الضار والتحكم بنسبة السكر فى الدم.

2- الخروب يحتوى على الكالسيوم



يساعد محتوى الكالسيوم المتواجد فى الخروب فى الحفاظ على صحة العظام كما أن هذا المعدن مفيد لصحة القلب والأعصاب والعضلات، وعدم احتوائه على الأكسالات مهم حيث أنها تمنع امتصاص الجسم للكالسيوم وتزيد من تكوين حصوات الكلى.

3- خالى من الجلوتين



وهو البروتين الموجود فى القمح، حيث يسبب هذا البروتين العديد من المشاكل الهضمية لدى بعض الأشخاص، لذلك يعتبر الخروب مشروب مثالى لتحسين عملية الهضم بعد الإفطار فى رمضان.

4- يحارب السموم



يساعد الخروب فى طرد السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية ومد الجسم بالطاقة والحيوية خاصة أثناء الصيام.

5- تنشيط الكلى



تناول عصير الخروب فى رمضان يساعد فى تنشيط عمل الكلى والحد من تأثر عملها بسبب قلة نسبة السوائل فى الجسم أثناء الصيام.