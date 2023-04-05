اعترفات متهمين بإجبار الأطفال على التسول بأكتوبر: نحقق من ورائهم مكاسب

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمان بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في استغلال الأطفال في أعمال التسول، اعترفوا باجبار الأطفال تحديد تهديد السلاح على التسول في منطقة السادس من أكتوبر لتحقيق مكاسب مادية من خلالهم.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، معلومات تفيد قيام (شخصين لـ "أحدهما معلومات جنائية") باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامي") وبصحبتهما عدد (4) أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم ، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.