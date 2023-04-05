ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام لتصل لـ6.6 مليون برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر يناير 2023 بنسبة %7.1 لتصل إلى حوالي 6.6 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت صادراتها من النفط الخام بنسبة %13.1 لتبلغ حوالي 3.6 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة السهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية .

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" إلى ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر يناير 2023 بنسبة 3% لتصل إلى حوالي 2.1 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 1.9% لتبلغ حوالي 6.1 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير ،ارتفاع المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر يناير 2023 بمقدار 35 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2803 مليون برميل بينما انخفض المخزون الإستراتيجي بمقدار 1 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 1503 مليون برميل.