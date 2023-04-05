إندبندنت: إضراب المعلمين يؤثر على 5 أيام دراسة للتلاميذ فى بريطانيا

كتبت رباب فتحى

يواجه التلاميذ في إنجلترا التغيب عن المدرسة لمدة خمسة أيام في الفصل الدراسي المقبل بعد أن وافقت النقابة الوطنية للتعليم على إضراب إضافي بشأن الأجور وتمويل المدارس لفصل الصيف ، فضلاً عن إمكانية المزيد من التوقفات في الخريف، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وصوت المندوبون في المؤتمر السنوي للنقابة لثلاثة أيام إضراب أخرى في أواخر يونيو أو أوائل يوليو ، لمتابعة يومين من الإضراب المقرر بالفعل في 27 أبريل و 2 مايو.

كما دعم المؤتمر اقتراعًا جديدًا لأعضاء النقابة الوطنية للتعليم للسماح بمزيد من الإضرابات بمجرد انتهاء صلاحية الاقتراع الحالي ، والذي إذا تم تمريره من قبل الأعضاء سيسمح للنقابة بتمديد الإجراء إلى العام الدراسي الجديد اعتبارًا من سبتمبر.

واعتبرت الصحيفة أن هذا التطور هو تصعيد للنزاع حول الأجور وتمويل المدرسة ، بعد أن رفضت النقابة الوطنية للتعليم ورابطة قادة المدارس والكليات (ASCL) بشكل قاطع العرض المقدم من وزيرة التعليم ، جيليان كيجان ، بدفع دفعة لمرة واحدة قدرها 1000 جنيه إسترليني و زيادة في الأجور بنسبة 4.5% عن سبتمبر للمعلمين في إنجلترا.

وقالت كيجان إن الرفض يعني عدم إجراء مفاوضات حتى توصية الأجور للعام المقبل من قبل هيئة مراجعة معلمي المدارس المستقلة.

وصوت أعضاء النقابة الوطنية للتعليم (NEU) صباح أمس على إمكانية إجراء اقتراع جديد بشأن المزيد من إجراءات الإضراب في إنجلترا بدءًا من فصل الخريف ، مع انتهاء صلاحية الإضراب الحالي للنقابة في منتصف يوليو. وسيفتتح الاقتراع الجديد في 15 مايو ويستمر حتى نهاية يوليو.

وإذا صوت الأعضاء باستمرار أعمال الإضراب ، فهذا يعني أن ما يقرب من 200 ألف معلم يمكنهم التوقف عن العمل طوال فترة عيد الميلاد وحتى نهاية يناير من العام المقبل.

ومع ذلك ، صوت المعلمون ضد تحديد مواعيد إضراب أخرى في الفصل الصيفي هذا العام بخلاف تلك التي تم الإعلان عنها بالأمس، حيث أعرب الكثيرون عن مخاوفهم من أن يؤدي تعطيل امتحانات الطلاب إلى إضعاف الدعم لحملة الأجور المستمرة للنقابة.