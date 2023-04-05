إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 9 أشخاص، بينهم 3 أطفال، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية البسقلون التابعة للوحدة المحلية ببني عامر في مركز العدوة بأقصي شمال غربي محافظة المنيا، وأفادت التحريات الأولية أن سبب الحادث السرعة ورعونة سائق السيارة الربع نقل.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 6192 ن ق و، ربع نقل، بتروسيكل بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية البسقلون.

بانتقال الإسعاف والأجهزة الأمنية وإدارة المرور، أفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ورعونة سائق الربع نقل، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص هم: علي سليم 35 عاما، وأبنائه: أحمد 5 سنوات، آدم 3 سنوات، سليم 12 عاما، وهشام محمد صدقي 22 عاما، أحمد حمادة صدقي 18 عاما، أيمن محمد عبد العظيم 15 عاما، وهاله صالح محمود 22 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية 6 بالظهير الصحراوي بمركز العدوة.

كما أصيب سائق السيارة الربع نقل عبد اللاه مبروك 33 عاما، مقيم بقرية الشيخ مسعود في العدوة، وجري نقل جميع المصابين إلي مستشفي مغاغة المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارة والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة.