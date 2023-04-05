إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بمركز بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات، مساء اليوم الأربعاء، على إثر مشاجرة بالطوب فيما بينهم بإحدى قرى مركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أطراف الواقعة.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتين اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي 5 مصابين ادعاء مشاجرة بالطوب والحجارة بينهم وهم:" مصطفى . ع . ا" 19 سنة، طالب، مصاب جرح بالوجه حوالي 4 سم، و"علي . ع . م" 72 سنة، مصاب جرح قطعى بالراس حوالي 5 سم، و"كريم . أ. ح" 16 سنة، طالب، مصاب جرح بالرأس حوالي 6 سم، و" محمد. ن . أ" 18 سنة، طالب، مصاب جرح بالراس حوالي 4 سم، و" سيد. م . إ" 55 سنة، عامل، مصاب كدمات بالوجه والجسم وسحجات.