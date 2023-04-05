اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:41 ص
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:31 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية جانب من الحادث
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين بطريق مصر إسماعيلية ، وتم نقلهم إلى المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات الأولية. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد بورود حادث تصادم بين سيارتين ملاكى مع سوزوكى بطريق مصر إسماعيلية بعد المركز الطبى العالمى،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى المركز الطبي العالمي  لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

 يذكر أن شخصا لقى مصرعه، متأثرا بإصابته  إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق فاقوس - الحسينية قنتير، نطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى فاقوس المركزى،البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق فاقوس - الحسينية قنتير، وأسفر عن مصرع شخص، يدعى " مهدى ال م " 55 سنة مقيم قنتير نطاق مركز فاقوس.

تم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي فاقوس المركزى، تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، أمام حركة المركبات،وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز فاقوس، لاتخاذ الإجراءات القانونية.


 

 


المركز الطبي العالمى

حادث تصادم

طريق مصر اسماعيلية



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