إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى بالفيوم

أصيب 4 أشخاص، اليوم، الأربعاء، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، لاتخاذ اللازم.

وتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة مركز شرطة طامية، وتحديدًا أمام مدخل جرزا، اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهم: محمد جمال عبدالعزيز، 19 سنة، ومقيم المنيا، وأحمد مصطفى مختار، 27 سنة، ومقيم المنيا، ومُصاب مجهول الاسم والعنوان، فى العقد الخامس من العمر، ومُصاب رابع مجهول الاسم والعنوان فى العقد الثانى من العمر.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدد من السيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى، وإيداعهم في قسم الاستقبال لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.