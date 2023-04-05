إصابة 3 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب الضفة الغربية

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أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص، وآخرون بالاختناق، الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل، بجنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم ومحيط مسجد عصيدة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.