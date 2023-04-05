إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق "قنا_سفاجا"، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على "طريق قنا_ سفاجا"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.