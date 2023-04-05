اليوم السابع
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إصابة 10عمال فى إنقلاب سيارة بالمنيا

الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:27 م
إصابة 10عمال فى إنقلاب سيارة بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 10 عمال،  فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق فرعي مؤدي إلي عزبة الإصلاح في قرية البرجاية بمركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
 
تلقت الأجهزة الأمنية  بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5912 ن ل ق، ربع نقل، بطريق فرعي مؤدي إلي عزبة الاصلاج بقرية البرجاية، بسبب اختلال عجلة القيادة.
 
بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة 10 عمال وهم: محمد مكرم السيد 27 عاما، شقيقه إبراهيم 24 عاما، عبد الغني مصطفي عبد الغني 18 عاما، أبو بكر يحي أبو بكر 28 عاما، محمود حسني ثابت 27 عاما، صلاح محمد 52 عاما، محمد أشرف عدلي 19 عاما، محمد طارق حسن 17 عاما، رضا حامد عيد 40 عاما، محمد صلاح عسقلاني 41 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية طوخ الخيل في غرب مركز المنيا.
 
تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وكسور، كما تم التحفظ علي السيارة المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

مديرية الامن

حوادث طرق

انقلاب سيارة

اخبار المنيا

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