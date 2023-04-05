اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:14 م
إصابة شخص صدمته سيارة بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اصطدمت سيارة ملاكي بشخص مما أدى إلى إصابته  بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحفظ رجال المباحث على قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة شخص في حادث مروري بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن المصاب، صدمته سيارة ملاكي، أثناء سيره بالشارع، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحفظ رجال المباحث على قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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