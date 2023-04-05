اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 02:18 م
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الأوسطى

الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:44 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الأوسطى حادث سير -أرشيفية
عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الأوسطى الصحراوى نطاق البدرشين ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الأوسطى الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

امن الجيزة

حادث مرورى

طريق الاوسطى الصحراوى

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