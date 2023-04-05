إصابة سيدة بطلق خرطوش فى مشاجرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيبت منذ قليل ربة منزل بطلق خرطوش في مشاجرة باحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم نقلها إلى المستشفى،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيدمن ورود بلاغ من مستشفى اليوم الواحد، إصابة سيدة تبلغ من العمر 52 عام ربة منزل مقيمة دائرة المركز، مصابة برش خرطوش بالوجه واليد اليمنى، وإصابة نجلها ا، م، س 30 عام عامل بجرح في اليد اليمنى، وبسؤالهما قررا حدوث مشاجرة بينهما وبين 3 أشقاء وهم و، ن، أ، 39 عامل وأ، ن، أ 35 عامل، إ، ن، أ 32 عامل، مقيمين ذات القرية.

وتبين أن سبب المشاجرة قيامهما برش مياه أمام منزل المتهمين المجاور لمنزلهما، فقام خلالها المتهم الثالث بإطلاق عيار خرطوش عليها وتسبب في إصابتها، وتعدى الأخرين على نجلها بالضرب وأحدثا إصابته، وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتم محضر بالواقعة برقم 12717 جنح مركز أشمون لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.