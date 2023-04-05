إحالة قضية يوتيوبر للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات مسيئة

كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنح أوسيم بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، اليوم، الأربعاء، بعدم اختصاص بنظر محاكمة يوتيوبر، بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر قناته على مواقع التواصل الاجتماعى وسبه النساء المحصنات بالصوت والصورة والنيل منهن، وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد اليوتيوبر، وتم تحديد جلسة اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023، لنظر أولى جلسات محاكمته.

وبحسب البلاغ المقدم فإن المشكو في حقه يعرض من خلال تلك القناة مقاطع صوت وصورة يظهر فيها بشخصه وينال من النساء المحصنات.

كما كان ينال من شرف هؤلاء النساء وعرض هؤلاء النساء عبر مقاطع فيديو يضع لها عناوين مغايرة لما يقدمه من محتوى في محاولة منه لجذب المشاهد والمتابع له بجمهورية مصر العربية بل ومن بعض الدول العربية أيضا، قاصدا من ذلك التربح من المشاهدات على حساب سمعة وشرف الغير وجمع المال دون سند من واقع أو قانون.