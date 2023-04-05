أمسية ثقافية على هامش جلسات الدوار برعاية "القومى للمرأة" فى أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، فعاليات الأمسيات الرمضانية على هامش جلسات الدوار بمحافظة الأقصر بعقد وتنفيذ الأمسية الأولى بمركز أرمنت، حيث جاءت تلك الأمسية تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات من الدكتورة صابرين جابر مقررة فرع المجلس بالأقصر.

وانطلقت فعاليات الأمسية الرمضانية الأولي بقرية الرزيقات قبلي بمدينة أرمنت، والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي استهدفت 350 فردا من السيدات والرجال والأطفال، والتي تأتى أيضاً ضمن المراكز التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالمحافظة، حيث شملت الأمسية عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان العرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسية الرمضانية إنشاد دينى وأغانى وطنية.

وعلى هامش الأمسية تم تنظيم ورش رسم وتلوين ورسم على الوجوه للأطفال، حيث إن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية، وذلك لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة فترة ما بعد صلاة التراويح.

فيما نظم بيت الشعر بمحافظة الأقصر، أولى الأمسيات الرمضانية وسط حضور جماهيرى مميز، بتنظيم أمسية للشاعر الأمير الدكتور علاء جانب، حيث قدم الأمسية الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، والتى تم خلالها تقديم عدد من القصائد والأشعار فى مدح وحب رسول الله مع ليالي شهر رمضان المبارك، وبدأت الأمسية بقراءة السيرة الذاتية للشاعر الدكتور علاء جانب فهو شاعر مصري يشغل منصب وكيل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة ولد في قرية عرابة أبو دهب فى سوهاج (25 ديسمبر عام 1973م)، وحصل على لقب أمير الشعراء في الموسم الخامس من مسابقة أمير الشعراء عام 2013.