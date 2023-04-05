أمسيات أدبية وورش فنون تشكيلية وعروض فنية فى ليالى رمضان بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لليوم الرابع على التوالى تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن فى الاحتفال بليالى رمضان الثقافية والفنية، بقصر ثقافة الإسماعيلية بإدارة محمد رشدى.

وشهدت الليلة الرابعة، مساء أمس الثلاثاء، ليلة من ليالي رمضان الثقافية والفنية بالإسماعيلية، حيث قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال عرضاً فنياً مميزاً، تضمن باقة من أجمل الفقرات الاستعراضية، منها فقرة الشهيد، التنورة، سارة الليل، عدى النهار علينا، تلاها عرض لمسرح العرائس، وعرض فقرات منها التسامح مع الآخر، الصدق والأمانة، بالإضافة لفقرات لاكتشاف المواهب من الأطفال الحضور.

وقدمت فرقة التخت الشرقى، بقيادة الفنان محمد الصياد، مجموعة من الفقرات منها يا مسافر وحدك، على مدد الشوق، لسه فاكر، فاضى نشرب قهوة، أنتيكا، الغربة.

وفى مقهى الإسماعيلية الثقافي أقيمت أمسية شعرية للشعراء ممدوح عبد الهادي، عبد العزيز إمام، إدارة الأمسية المهندس وليد فؤاد، وألقى الشاعر عبد العزيز إمام عدة قصائد منها: متحاوليش، مسحراتي، اوعاك تصدق، هزي الهلال، سطر البيان، فتة وعيش، وألقى الشاعر ممدوح عبد الهادى عدة قصائد منها: ابن الريف، عالرصيف، رباط الخيل، يا مراكبي، الميديا.

كما استمر اليوم الرابع من ورشه (مظاهر رمضان) باستخدام كرتونة البيض عن طرق قصها ولصقها على أشكال فوانيس وتم تلوينها بألوان المياه والفرش، وعمل منها حبل زينة وعمل مجسم على شكل هلال رمضان ونجمة، واستكمال مجسم الفانوس والتى تقام على هامش ليالى رمضان الثقافية والفنية.

كما قدمت فرقة التل الكبير للإنشاد الديني مجموعة من الأناشيد والابتهالات منها إلى رحاب اليثرب للمجموعة، يا داخل الروضة محمد حجازى، يا جمال النبي محمد حجازى، يا حنين على عبادك لـ علي الرملي، يا رب يا حنين يا كريم محمد جاد، على باب سيدنا النبى - أسامة العريني، مدد يا نبي حسن نجم، لاجل النبي أحمد جاد، وذلك بنادى المسنين بالقنطرة غرب.

وفى مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية أقيم عرض فنى لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيى مولر مجموعة من الفقرات الفنية على أنغام السمسمية، وأجمل وأروع الأغاني التراثية والوطنية مصر العظيمة بشعبها، منى أزور النبي، قومى شوفى يا إسماعيلية، أنا واد صياد من بحرى، إسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، أنا عجبني مثل روح للحبيب وقله، أها يالالالي، أنا الإسماعيلي، أهوى يا قمر، أبويا وصاني، وذلك بشرق قناة السويس بمدينه القنطرة شرق.

كما نظمت مكتبة حى السلام الثقافية محاضرة بعنوان "أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة"، ضمن نشاط مكتبة حى السلام بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وألقى المحاضرة الشيخ محمد أحمد، وتم التنفيذ بمدرسة الجلاء.

وفي بيت ثقافة طفل القنطرة شرق في بمناسبة شهر رمضان المبارك أقيمت أمس الثلاثاء محاضرة بعنوان "صيام وقيام" ألقاها فضيلة الشيخ أحمد صلاح من أوقاف الإسماعيلية، تناول فيها شرح معنى الصيام وتاريخ فرضه ومكانته فى الإسلام، وأثره على المسلم ومجتمعه، كذلك معنى القيام وأهميته وفضله.