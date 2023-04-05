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أماكن معارض أهلا رمضان فى الجيزة.. تخفيضات على السلع تصل لـ30%

الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:14 ص
أماكن معارض أهلا رمضان فى الجيزة.. تخفيضات على السلع تصل لـ30% معرض أهلا رمضان بفيصل
كتبت - مرام محمد

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يستقبل 12 معرض لـ"أهلا رمضان" في محافظة الجيزة المواطنين يوميا حتى نهاية الشهر الكريم، لشراء احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول والبقوليات بأنواعها وكافة أنواع اللحوم الحية والطازجة والمبردة والمجمدة بتخفيضات تصل لـ30%.

وتزود المعارض على مدار اليوم بمخزون إضافي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً، وتكثف المحافظة حملاتها الرقابية والتفتيشية اليومية على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من توافر السلع المختلفة وبالأسعار المحددة والتزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة.

وتقع معارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة بشارع الملك فيصل، وبشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية في المنيب، وبشارع بورسعيد بجوار مجلس مدينة البدرشين، وبشارع شكرى القواتلى بجوار مبنى الضرائب في العياط، وبشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة الوراق، وبأرض المطار في إمبابة، وبقرية سقيل بمركز ومدينة أوسيم، وبقرية الكداية بمركز ومدينة الصف، وبمركز ومدينة أطفيح، بالحى 12 محور جمال عبد الناصر بمدينة السادس من أكتوبر، وبأكتوبر الجديدة 800 بمنطقة فدان بجوار قسم الشركة، وبالحى 16 بجوار المجمع الإسلامى ومدينة الشباب في الشيخ زايد.

يُذكر أن عادل رزين المستشار الاقتصادى لرئيس الغرفة والمشرف على غرفة عمليات تجارية الجيزة كان قد كشف عن أن نسبة المبيعات بمعارض أهلا رمضان بالجيزة يعكس حجم الإقبال على تلك المعارض ويوضح دورها فى التخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن قيمة المبيعات بمعرض فيصل بلغت حوالى 2 مليون جنيه فى اليوم الواحد بالإضافة إلى مبيعات باقى المعارض.


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