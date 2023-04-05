أكثر من 62 مليون أمريكي فى خطر بسبب الطقس.. والسلطات تحذر من الطرق السريعة

كتبت: نهال أبو السعود

يواجه أكثر من 62 مليون شخص في الولايات المتحدة لمخاطر الطقس السييء اليوم، مع قيام عاصفة كبيرة من المتوقع ان تنتج عنها عدد من الأعاصير، ما يهدد بمزيد من الضرر في المستقبل بعد ضرب ولايات آيوا وإلينوي وميسوري وميتشيجان.

وفقا لشبكة سي إن إن، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن خمسة أعاصير يوم الثلاثاء، بما في ذلك اثنان في ولاية أيوا وثلاثة في إلينوي، حيث تضررت العديد من المباني، بما في ذلك محطة وقود في بلدة كولونا وانفجرت عدة شاحنات على الطرق السريعة.

وأشار التقرير إلى أن الطقس في أمريكا يشهد تقلبات منذ فترة، خاصة في ولايات آيوا وإلينوي وميسوري وميتشيجان، وكانت الأعاصير الليلية الخطيرة لا تزال ممكنة بين عشية وضحاها في أجزاء من أركنساس وأوكلاهوما وجنوب ميسوري - وهي مناطق تعاني بالفعل من أضرار الإعصار المدمرة الأسبوع الماضي والعواصف التي أودت بحياة 32 شخصًا.

كما تم إصدار تحذير من إعصار في وقت مبكر من يوم الأربعاء بالقرب من هاردي ، أركنساس ، حيث أفادت خدمة الأرصاد الجوية أن العاصفة أنتجت "إعصارًا كبيرًا وخطيرًا للغاية".

واليوم الأربعاء ، ينتقل تهديد العاصفة الشديدة إلى الشرق ، مما يؤثر على جزء كبير من وادي أوهايو والبحيرات العظمى، وسيكون التهديد الأكبر على منطقة البحيرات العظمى ، بما في ذلك شيكاغو وديترويت وإنديانابوليس ، حيث من المحتمل حدوث أعاصير قوية من وقت متأخر من الصباح إلى ساعات المساء الأولى.

وحثت وزارة النقل في داكوتا الشمالية السائقين على الابتعاد عن الطرق ، محذرة من أن الظروف خطيرة للغاية حتى بالنسبة لطواقم الطوارئ، وقالت في تغريدة على تويتر: "إذا لم تكن بحاجة إلى القيادة ، فابتعد عن الطرق. إنه أمر خطير عليك وعلى أطقم الطوارئ. إذا كنت عالقًا ، فقد لا تتمكن الأطقم من الوصول إليك ".