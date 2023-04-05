أسماء وعناوين فروع المصل واللقاح بالجمهورية.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

ينشر اليوم السابع عناوين فروع المصل واللقاح علي مستوى الجمهورية لتقديم خدمات التطعيمات للكبار والصغار.

وإليكم أسماء المراكز والعناوين:

1- مركز التطعيمات الرئيسي

العنوان: 51 ش وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة

2- نادي الطيران

العنوان: 14 ش أحمد فؤاد سانت فاتيما مصر الجديدة القاهرة

3- الشروق

العنوان: مستشفي نور الشروق

4- المطار

العنوان: صالة 2 مطار القاهرة الدولي

5- بتروسبورت

العنوان: نادي القطامية الرياضي، التجمع الخامس، المستشفي الجوي التخصصي، شارع التسعين.

6- نادي القضاة

العنوان: شارع عبدالعزيز آل سعود

7- كفر الشيخ

العنوان: مستشفى كفر الشيخ العام ويعمل من يوم السبت حتى الخميس

8- 6 أكتوبر

العنوان: مستشفى الوادي بجوار الحصري

9- نادي المعادي

العنوان: داخل نادي المعادي

10- الرحاب

العنوان: فيلا 102، 103 شارع أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب، مجمع العيادات التخصصية.

11- داندي مول

العنوان: المول التجاري، داندي مول، الكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج.

12- نادي الزهور - مدينة نصر

العنوان: شارع يوسف عباس البوابة الرئيسية مدينة نصر

13- نادي الزهور التجمع الخامس

14- الإسكندرية

العنوان: لوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول