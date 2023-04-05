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أسماء وعناوين فروع المصل واللقاح بالجمهورية.. تفاصيل

الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:27 م
أسماء وعناوين فروع المصل واللقاح بالجمهورية.. تفاصيل مراكز تطعيمات فاكسيرا
كتب وليد عبد السلام

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ينشر اليوم السابع عناوين فروع المصل واللقاح علي مستوى الجمهورية لتقديم خدمات التطعيمات للكبار والصغار. 
 
وإليكم أسماء المراكز والعناوين:
 
1- مركز التطعيمات الرئيسي
 
العنوان: 51 ش وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة
 
2- نادي الطيران
 
العنوان: 14 ش أحمد فؤاد سانت فاتيما مصر الجديدة القاهرة
 
3- الشروق
 
العنوان: مستشفي نور الشروق
 
4- المطار
 
العنوان: صالة 2 مطار القاهرة الدولي
 
5- بتروسبورت
 
العنوان: نادي القطامية الرياضي، التجمع الخامس، المستشفي الجوي التخصصي، شارع التسعين.
 
6- نادي القضاة
 
العنوان: شارع عبدالعزيز آل سعود
 
7- كفر الشيخ
 
العنوان: مستشفى كفر الشيخ العام ويعمل من يوم السبت حتى الخميس
 
8- 6 أكتوبر
 
العنوان: مستشفى الوادي بجوار الحصري
 
9- نادي المعادي
 
العنوان: داخل نادي المعادي
 
10- الرحاب
 
العنوان: فيلا 102، 103 شارع أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب، مجمع العيادات التخصصية.
 
11- داندي مول
 
العنوان: المول التجاري، داندي مول، الكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج.
 
12- نادي الزهور - مدينة نصر
 
العنوان: شارع يوسف عباس البوابة الرئيسية مدينة نصر
 
13- نادي الزهور التجمع الخامس
 
14- الإسكندرية
 
العنوان: لوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول
 
تطعيمات فاكسيرا
 
 
 
 
 
 

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المصل واللقاح

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