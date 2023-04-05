أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المسائية تسجل 2220 جنيها لعيار 21

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية حيث سجل سعر جرام الذهب من العيار الرئيسي 21 بدون إضافة مصنعية 2220 جنيها للجرام في الأسواق وسط تحرك ملحوظ في السعر العالمي للأونصة لتقترب من 2030 دولار

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2220 جنيه.

عيار 18 يسجل 1903 جنيها.

عيار 24 يسجل 2573 جنيها.

الجنيه الذهب 17760 جنيه.

اونصة الذهب 2028 دولارا.

الذهب في البورصة العالمية

تغيرت بوصلة الأسواق حالياً من الاهتمام بالأزمة المصرفية إلى التركيز مع التباطؤ الاقتصادي الذي تظهر علامات مستمرة عليه في الاقتصاد الأمريكي، فبعد انتهاء مخاوف سقوط البنوك في شهر مارس والتي دفعت الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية عادت المخاوف في ابريل إلى التركيز على التباطؤ الاقتصادي ومخاوف الركود.

يظل الذهب هو الرابح الأكبر في الأسواق يكفي القول أن انخفاض الدولار يوم أمس دعم مكاسب الذهب بنسبة 25%، وباقي مكاسب الذهب اعتمدت على قوة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في فترات الضعف الاقتصادي، بالإضافة إلى الدعم الذي حصل عليه من تغير التوقعات بشأن السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، فتوقف رفع الفائدة واحتمالية انخفاضها في النصف الثاني من العام تعد أخبار إيجابية للذهب، بحسب gold Bullion

قوة الزخم الصاعد على الذهب حالياً قد تؤدي إلى استقراره فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، ولكن استمرار الصعود واختراق القمة التي سجلها في مارس 2022 عند 2070.63 دولار للأونصة يلزم المزيد من الدعم من البيانات الاقتصادية عن الولايات المتحدة.

اليوم تصدر بيانات مؤشر ADP لأعداد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص مع توقعات بتوفير 208 ألف وظيفة في مارس مقارنة مع 242 ألف وظيفة سابقة في فبراير، كما يصدر نهاية هذا الأسبوع تقرير الوظائف الحكومي للقطاع الغير زراعي وهو التقرير الأهم في الأسواق، ومتوقع تسجيل 236 ألف وظيفة في مارس من القراءة السابقة 311 ألف وظيفة، واستقرار معدل البطالة عند 3.6%.

انخفاض القراءات الفعلية لهذه المؤشر بشكل أكبر من المتوقع قد يكون دعم كافي لأسعار الذهب للاستمرار في الارتفاع واختراق قمة مارس 2022.