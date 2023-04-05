أستاذ بـ"إعلام القاهرة": إنتاج المتحدة من مسلسلات رمضان أنهى سيطرة الدراما العربية

كتب محمد صبحى

قال الدكتور محرز غالى أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، إن هذا العام يشهد تنوع كبير فى الإنتاج الدرامى و مسلسلات رمضان 2023 ، والتي تتنوع بين المسلسلات التاريخية ذات الطابع الدينى التي تحمل قيم ومضمون هادف مثل رسالة الإمام الشافعى الذى يمثل عودة للإنتاج المتميز الذى غاب عن الدراما لسنوات طويلة وعودة لإنتاج المسلسلات التاريخية ظاهرة محمودة وإيجابية.

وأضاف الدكتور محرز غالى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت أن تحقق تنوعا كبيرا فى الخريطة الدرامية واصبح لدينا دراما اجتماعية وكوميديا وسياسية مثل مسلسل الكتيبة 101 وهو مصنوع بشكل جيد ويرصد دور القوات المسلحة وبطولاتها فى حماية مصر، كما أن المسلسل به بعد انسانى واجتماعى ولا يرتكز فقط على البطلوات وإنما يمتد للجوانب الإنسانية بحياة المدنين وعلاقتهم بالجيش والدور الذى لعبه النماذج الإيجابية فى مساندة القوات المسلحة لاداء رسالتهم.