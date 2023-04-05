أستاذ بإعلام القاهرة: تنوع دراما المتحدة مهم ويجب التوسع بمسلسلات الأطفال

كتب محمد صبحى

قال آية على أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أتاحت تعددية غير مسبوقة خلال موسم مسلسلات شهر رمضان 2023، مؤكدة أن التعددية والتزاحم فى المسلسلات تحمل جانبين ومحورين هامين الأول تعطى فرصة للمشاهد والجمهور للمتابعة والاختيار ولكن أيضا قد تحرم مشاهد من متابعة أعمال قد تكون جيدة.

وأضافت الدكتور آية على فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن معظم مسلسلات هذا رمضان افتقدناه منذ فترات طويلة مثل الأعمال الدينية ومسلسلات الأطفال واتمنى التوسع فى إنتاج دراما الأطفال كونها خطوة جيدة اعتقد أن لدينا الإمكانيات التى تساعدنا فى هذا لآن الطفل الحالي يختلف عن الفترات الزمنية السابقةً ويحتاج لأعمال درامية وكرتون يتناسب مع عقليته الطفل أصبح ناقد وزكى ولديه قدرة على الفكر والرصد.

وأعربت أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن سعادتها عن دراما شهر رمضان هذا العام والتنوع الكبير، مشيرة إلى أنه يحسب للمتحدة هذا التنوع الكبير والمختلف عن سابقه.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدد من مسلسلات رمضان 2023 ، ويوجد فيها تنوع اجتماعى وكوميديا ودرامي تعالج المشاكل الاجتماعية" ومنها مسلسل "الكبير أوى"،مسلسل "جعفر العمدة" ومسلسل "رسالة الإمام الشافعى" ومسلسل الكتيبة"101" ، ومسلسل "ضرب نار".