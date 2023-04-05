اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 02:47 م
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أبرز المعلومات عن الدكتور خالد العنانى بعد ترشيح مصر له لمنصب مدير عام اليونسكو

الأربعاء، 05 أبريل 2023 02:44 م
أبرز المعلومات عن الدكتور خالد العنانى بعد ترشيح مصر له لمنصب مدير عام اليونسكو الدكتور خالد العناني
كتبت هند مختار

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فى مؤتمر صحفى عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عن اعتماد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسته ترشيح الدكتور خالد العناني، الأستاذ الجامعي الجليل، ووزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، كمرشح لجمهورية مصر العربية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع يأتي استناداً للمؤهلات التي يحوزها، وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة في مجالات عدة، فضلاً عن إسهاماته الكبيرة والقيّمة، على الصعيدين الوطني والدولي، في مجالات العلوم والتربية والثقافة، والتي تُعد نتاجاً لخبراته التي تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالات التدريس الجامعي، والبحث العلمي، وعلوم المصريات، والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، بخلاف أنشطته وإسهاماته بالعديد من كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية، داخل وخارج مصر.
 
ومن أبرز المعلومات عن الدكتور خالد العنانى المرشح المصرى لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029
 
• وزير السياحة والآثار (22 ديسمبر 2019 - 13 أغسطس 2022)؛ وزير الآثار (23 مارس 2016 - 21 ديسمبر 2019)؛ أول وزير يتولى الحقيبتين معا منذ فصلهما عام 1966.
• أستاذ علوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي - كلية السياحة والفنادق - ج حلوان (عضو هيئة تدريس منذ 1993).
• وسام الشمس المشرقة - اليابان (2021)؛ وسام الاستحقاق - بولندا (2020)؛ وسام فارس في الفنون والآداب - فرنسا (2015).
• عضو فخري بالجمعية الفرنسية للمصريات - فرنسا (2016)؛ عضو مراسل لمعهد الآثار الألماني ببرلين - ألمانيا (2015).
• المشرف العام على المتحف المصري بالقاهرة (2015-2016)؛ وعلى المتحف القومي للحضارة المصرية (2014-2016 – مشروع بالتعاون مع منظمة اليونسكو).
• وكيل كلية السياحة والفنادق لشؤن التعليم والطلاب - ج حلوان (2012-2013)؛ رئيس قسم الإرشاد السياحي (2011-2012).
• أستاذ زائر - ج پول ڤاليرى مونپيلييه 3 - فرنسا (سبع مرات خلال 2006-2013).
• خبير علمي، وعضو مجلس الإدارة والمجلس العلمي، وباحث مشارك - المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (2002-2016).
• دكتوراه في علوم المصريات - ج پول ڤاليرى مونپيلييه 3 - فرنسا (2001).
• بكالوريوس الإرشاد السياحي (لغة أولى فرنسي) - كلية السياحة والفنادق - ج حلوان (1992).

خالد العناني

وزير السياحة السابق

ترشيح لمنظمة اليونسكو

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

اليوم السابع بلس



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