9 نصائح مرورية لقائدى السيارات بعد تحذير الأرصاد من رياح مثيرة وأتربة

كتب – أحمد عبد الهادى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

وينشر "اليوم السابع" نصائح وإرشادات عامة لقائدي المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين يجب الالتزام بها للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور للرياح المثيرة للأتربة، وذلك لتجنب الحوادث.

- فحص سيارتك قبل الخروج في حال معرفتك بوجود عاصفة ترابية؛ فالإطارات يجب أن تكون بحالة جيدة.

- احرص على أن تترك مسافة لا تقل عن 300 متر من السيارة التي تسير أمامك على الطريق لرؤية واضحة.

- ينصح خبراء المرور بتفادي الاستخدام المفاجئ للفرامل في الأجواء العاصفة، لعدم التعرض لخطر الاصطدام بالسيارات الأخرى المحيطة.

- غلق زجاج السيارة؛ حتى تتجنب أي عوائق أو حطام متطاير يكون أمامك على الطريق.

- ماسحات الزجاج تعمل بصورة جيدة إلى جانب تفقد ماء الماسحات قبل الخروج في العاصفة.

- التوقف إلى جانب الطريق في حال زاد معدل سرعة الرياح؛ حيث إن الاستمرار في القيادة قد يعرض السيارة إلى الانقلاب.

- التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة في الأجواء العاصفة يزيد من مخاطر التعرض للحوادث.

- تحذر الإدارة العامة للمرور من الانشغال عن مراقبة الطريق أثناء القيادة.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، وذلك تفاديًا للاصطدام بالسيارات القادمة من الخلف.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن نشاط الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، مناشدة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر توخى الحذر وعدم التواجد فى المناطق المكشوفة .

ويشهد الطقس اليوم الثلاثاء ، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.