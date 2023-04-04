اليوم السابع
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وزير التعليم: الوزارة تضع ضمن أولوياتها بناء الإنسان

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 02:03 م
وزير التعليم: الوزارة تضع ضمن أولوياتها بناء الإنسان الندوة الصحية التثقيفية تحت شعار "تغذية أطفالنا مسئولية الجميع"
كتب محمود طه حسين

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شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى الندوة الصحية التثقيفية تحت شعار "تغذية أطفالنا مسئولية الجميع" للطلاب وأولياء الأمور بمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بالجيزة، وذلك في إطار تعزيز الوعى على مستوى المدارس والأسر المصرية للكشف عن أمراض سوء التغذية ومخاطر التغذية غير السليمة للأطفال خلال الفترة القادمة.
 
يأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والمعهد القومي للتغذية، وبرنامج الأغذية العالمي WFP، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لدى الأطفال والطلاب في المدارس، حيث من المقرر عقد مجموعة من الندوات التوعوية للطلاب وأولياء الأمور فى 17 محافظة سعيا لنشر الوعى الصحى والقضاء على الأمراض الناجمة عن سوء التغذية والاهتمام بالأطفال مرضى السكر.
 
وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها بناء الإنسان، مشيدا بالمبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لدى الاطفال والطلاب بالمدارس، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية الاهتمام بأنماط التغذية لدى الأطفال.
 
وأوضح أن دور المدرسة لا ينفصل عن دور الأسرة في رفع الوعى الصحى للطلاب واكتساب المعلومات الصحية عن صحة الأطفال وتغذيتهم، وذلك من خلال جهات علمية متخصصة.
 
وأشار الوزير إلى أنه إيمانا من وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بصحة أبنائنا الطلاب، تم عقد هذه الندوة التثقيفية لأولياء الأمور والمعلمين بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات المشاركة للتوعية بأهمية علاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس، والكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا عند الأطفال والاهتمام بالصحة العامة لأطفال المدارس.
 
وتابع الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تستهدف إعداد طالب قوى مبدع مفكر مبتكر قادر على التنافسية مع زملائه فى نفس الفئة العمرية، وذلك وفقا لرؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الاهتمام بصحة الطلاب هى البداية.
 
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تبذل كافة الجهود لتسهيل اجراءات تنفيذ المبادرة بالمدارس، ومتابعة التقارير الواردة من الإدارة المركزية للتعليم العام عن عمل اللجان والفرق المشكلة وتعمل دائما على تذليل كافة العقبات للجان الفحص بكل المدارس وتوفير كافة الإمكانيات الممكنة سعيا وراء تحقيق مستوى أفضل لصحة أبنائنا الطلاب.
 
ووجه الوزير الشكر لكل الجهات الشريكة والداعمة فى هذه المبادرة وكل القائمين عليها للجهد المبذول، كما وجه الشكر لكافة أولياء الأمور الحاضرين في الندوة، لحرصهم على التواجد من أجل صحة أفضل لأبنائهم، مؤكدًا أهمية مشاركة هذه المعلومات الثرية التى تلقونها بالندوة، ونشرها على مواقع التواصل للمدارس ليطلع عليها كافة اولياء الأمور والمعلمين والطلاب.
 
و أجرى الوزير حوارا مع أولياء الأمور خلال الندوة حول سبل التغذية الصحيحة، فضلاً عن تقديم وجبات غذائية متوازنة تدعم صحة الطلاب وتوعيتهم.
 
جاء ذلك بحضور، الدكتورة راندة شاهين مدير الإدارة المركزية للتعليم العام، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومى للتغذية، والدكتورة فاتن عمارة مدير إدارة التدريب بالهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتورة ايناس محمد فوزى استشارى طب الأطفال ومنسق الحملة بالمعهد القومي للتغذية وعدد من أعضاء مجلس النواب.
 
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