نيوزيلندا تستعين برئيسة وزرائها السابقة لمواجهة التطرف.. اعرف القصة

كتبت رباب فتحى

ستتولى جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة دورًا جديدًا في العمل مع الحكومات الدولية وشركات التواصل الاجتماعي لاستهداف التطرف والمحتوى الإرهابي على الإنترنت، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأعلن رئيس الوزراء كريس هيبكنز مساء الثلاثاء أنه عين أرديرن كمبعوث خاص لـ"نداء كرايستشيرش" ، وهو منصب تم إنشاؤه حديثًا. وتم إنشاء "نداء كرايستشيرش" من قبل أرديرن في أعقاب إطلاق النار على مسجد في 15 مارس 2019 ، والذي قتل فيه أحد المتعصبين للعرق الأبيض 51 شخصًا خلال هجوم على مسجدين في كرايستشيرش.

وأوضحت الصحيفة أن الهجوم بث على الهواء مباشرة وبثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي ، وفي الأشهر التي تلت ذلك ، ابتكرت أرديرن مبادرة لدفع شركات مثل فيس بوك و يوتيوب و تويتر لوضع حماية أقوى ضد انتشار المحتوى العنيف المتطرف.

وقالت أرديرن في مقابلة مساء الثلاثاء ، وهي الأولى منذ استقالتها في يناير: "ما زلت ... أشعر بواجب على المستوى الشخصي تجاه المجتمع المتأثر بهذه المأساة. كنت أعلم أنه سيكون لدي الوقت للقيام بذلك. وقالت "أنا بالتأكيد لدي شغف لهذا".

وقال هيبكنز: "كانت الهجمات الإرهابية في 15 مارس على مسجد كرايستشيرش لحظة حاسمة لبلدنا وقيادة جاسيندا أرديرن ونداء كرايستشيرش جزء من ردنا على تلك الهجمات".

وأضاف "التزام جاسيندا أرديرن بوقف المحتوى المتطرف العنيف كما رأينا في ذلك اليوم هو مفتاح سبب استمرارها في هذا العمل. ستساعد علاقاتها مع القادة وشركات التكنولوجيا ودافعها للتغيير على زيادة وتيرة وطموح العمل الذي نقوم به.

يدعو مشروع نداء كرايستشيرش الدول الموقعة إلى تبني وإنفاذ قوانين تحظر المواد المرفوضة ، ووضع مبادئ توجيهية حول كيفية قيام وسائل الإعلام التقليدية بالإبلاغ عن أعمال الإرهاب دون تضخيمها.

في أول ظهور إعلامي كبير لها منذ تنحيها عن منصبها كرئيسة للوزراء ، قالت أرديرن إنها تعتقد أن استقالتها يمكن أن تقلل من حدة الخطاب السياسي في نيوزيلندا بعد ظهور انقسامات عميقة حول التطعيم ، واستجابة البلاد لكورونا ، ولشخصها.