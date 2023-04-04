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مصرع 7 أشخاص فى الهند إثر انهيار جليدى وتوقعات بوجود عدد من المحاصرين

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 02:51 م
مصرع 7 أشخاص فى الهند إثر انهيار جليدى وتوقعات بوجود عدد من المحاصرين انهيار جليدى
وكالات

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قال الجيش الهندي إن انهياراً جليدياً وقع في ولاية سيكيم شمال شرق الهند، الثلاثاء، أدى إلى مقتل 7 على الأقل وسط مخاوف من وجود عدد من المحاصرين.

وأفاد الجيش بأن 5 إلى 6 مركبات تحمل ما يصل إلى 30 سائحاً في طريقهم إلى ناتو لا، وهو ممر جبلي بين سيكيم ومنطقة التبت الصينية، يُخشى أن تكون عالقة تحت الجليد بعد وقوع الانهيار.

وقال مسؤول بارز في الشرطة: "لم نتحقق بعد من عدد الذين ما زالوا محاصرين. تم إنقاذ 17 منهم 8 في حالة حرجة جداً وتم نقلهم إلى مستشفى".

ويتدفق آلاف السائحين كل عام إلى سيكيم الواقعة عند سفح جبل كانشينجونجا، ثالث أعلى جبل في العالم.

 


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