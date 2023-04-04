اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 11 إثر حادث تصادم نقل مع ميكروباص على الطريق الأوسطى

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:29 ص
مصرع شخص وإصابة 11 إثر حادث تصادم نقل مع ميكروباص على الطريق الأوسطى حادث تصادم- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى الطريق الأوسطى في الجيزة، وتم نقل المتوفى والمصابين الي المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم التحفظ علي السائقين.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطى نطاق الجيزة بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 11 أخرين وتم نقل المتوفي للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

أمن الجيزة

حادث مرورى

سيارات الإسعاف

طريق الاوسطى

حادث تصادم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة