مصرع شخص وإصابة 11 إثر حادث تصادم نقل مع ميكروباص على الطريق الأوسطى

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى الطريق الأوسطى في الجيزة، وتم نقل المتوفى والمصابين الي المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم التحفظ علي السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطى نطاق الجيزة بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 11 أخرين وتم نقل المتوفي للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.