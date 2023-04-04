اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 10:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة مانهاتن توجه 34 تهمة لترامب.. ورئيس أمريكا السابق: أنا غير مذنب

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 08:59 م
محكمة مانهاتن توجه 34 تهمة لترامب.. ورئيس أمريكا السابق: أنا غير مذنب ترامب فى المحاكمة
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت محكمة مانهاتن 34 تهمة جنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذى نفى كل ما وجه إليه أمام قاضي المحكمة، قائلا: "أنا غير مذنب"، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

 

وحضر ترامب أولى جلسات محاكمته بتهمة جنائية في قضية ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

 

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، متهم بدفع 130 ألف دولار إلى ممثلة أفلام إباحية، مقابل صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

 

وحذر البيت الأبيض وبلدية نيويورك من ارتكاب "أي أعمال عنف" أثناء مثول ترمب أمام المحكمة، فيما شهد محيط المحكمة انتشاراً أمنياً مكثفاً.


ترامب

محاكمة ترامب

تهمة ترامب

سجن ترامب

ستورمي دانيالز

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة