قتيل و30 جريحاً بحادث خروج قطار عن مساره فى هولندا.. صور

وكالات

أعلنت السلطات الهولندية، الثلاثاء، عن سقوط قتيل وإصابة نحو 30 شخصاً بجروح، بينهم عدة إصابتهم خطرة بعدما خرج قطار عن السكة الحديد في فورشوتن بجنوب هولندا على ما أفادت أجهزة الطوارئ.

وحسب موقع الشرق، خرج القطار عن السكة قرابة الساعة 03,25 بعدما اصطدم بمعدات بناء على السكة في هذه البلدة الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية على ما أوضح المصدر نفسه.

وأضاف المصدر أن "الجرحى الخطيرين نقلوا إلى المستشفيات المجاورة" فيما يعالج 11 شخصاً في المكان. وقال إن "خبراء يعملون على تأمين السلامة في محيط القطار، وسيفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث".

ووقع الحادث على السكة الحديد بين مدينتي لايدن ولاهاي.





وذكرت وكالة أنباء "إيه إن بي"، أن العربة الأمامية للقطار الليلي من مدينة ليدن إلى لاهاي خرجت عن مسارها وسقطت في حقل بعد الحادث.

وأضافت أن العربة الثانية كانت إلى جانبها واندلع حريق في العربة الخلفية، لكن تم إخماده فيما بعد.





وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن قطار الركاب اصطدم بقطار شحن.

وقالت شركة السكك الحديدية الهولندية (NS) في تغريدة على "تويتر" إن القطارات بين ليدن وأجزاء من لاهاي ألغيت بسبب الحادث.



