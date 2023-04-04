ضبط 26 مركبة توك توك وتروسيكل تسير عكس الاتجاه فى حملة بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك التى تسير عكس الاتجاه وتعيق حركة المارة والمركبات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أسفرت الحملة عن ضبط 26 مركبة توك توك وتروسيكل بشوارع ربيع الجيزى والمجزر الالي والبحر الأعظم وميدان الجيزة والمنيب للسير عكس الاتجاه وإعاقة الحركة المرورية، وتم التحفظ عليها.

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على رفع تعديات وإشغالات المقاهي والكافيهات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا، والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.