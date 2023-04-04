اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:22 م
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ضبط لص يسرق المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى القاهرة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:11 م
ضبط لص يسرق المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة آخر بأسلوب انتحال الصفة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سميا تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
 
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تلاحظ لهم حدوث مشادة كلامية بين (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، قائد سيارة مستأجرة "يحمل ذات الجنسية وبحوزته كارنيه ضابط منسوب صدوره لسفارة ذات الدولة"). 
 
بسؤال الأول أقر بأنه حال سيره بمحل البلاغ فوجئ بقيام الثانى باستيقافه وإبلاغه بأنه ضابط بدولتهما وطلب منه الاطلاع على إقامته بالبلاد والاستيلاء منه على مبلغ مالي ، وبمواجهة الثان اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام الكارنية المضبوط بحوزته "مزور".

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أمن القاهرة

أخبار الحوادث

جريمة انتحال الصفة



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