اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:26 م
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ضبط شخص ضرب أمه فى المحلة بسبب خلافات الميراث

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:17 م
ضبط شخص ضرب أمه فى المحلة بسبب خلافات الميراث
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على إحدى السيدات بعصا "خشبية" مُحدثاً إصابتها بالغربية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (نجلها - مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بعصا "خشبية" محدثاً إصابتها (بإشتباه بشرخ بالساعد الأيمن) وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول الميراث.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بالارتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

الداخلية

خلافات

الميراث



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