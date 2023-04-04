صحة الوادى الجديد: علاج 306 حالات مرضية مجانا بقرية الجزائر بالخارجة ضمن حياة كريمة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد ، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الجزائر التابعة لمركز الخارجة، على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين، ضمن مبادرة حياة كريمة العلاجية، والتى أسفرت عن علاج 306 حالة مرضية، وإحالة 5 حالات أخرى لتلقي العلاج بمستشفيات خارج المحافظة حيث تضمنت القافلة 9 تخصصات طبية شملت باطنة، جراحة، أطفال، نساء وتوليد، عظام، جلدية، صدر، أنف وأذن، أسنان، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة،والتحاليل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير أفضل مستويات الخدمة الطبية لسكان المناطق النائية والأكثر احتياجا.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالمحافظة جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وسد العجز في التخصصات الغير متوفرة بتلك المناطق.