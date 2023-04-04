اليوم السابع
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سعر العملات اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 10:35 ص
سعر العملات اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية عملاء ورقية - أرشيفية
كتب محمود عسكر

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ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 4-4-2023، ببداية التعاملات الصباحية فى البنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والدينار الكويتى سجل 99.65 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع.

وكان البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عن إصدار شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات، ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.

الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

وقالت مصادر لليوم السابع إن بيع الشهادات الجديدة عن طريق خدمات الإنترنت البنكى التابعة لبنكى الأهلى ومصر وعن طريق شبكة الفروع.

 
 
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

33.46 للشراء

 33.74 جنيه للبيع

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

38.11 جنيه للشراء

 38.48 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم

8.19   جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 99.65 للشراء

100.68 جنيه للبيع

 

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

8.39 جنيه للشراء

8.40 جنيه للبيع

 

الدولار

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