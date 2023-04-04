حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بمديرية أوقاف الأقصر خلال 30 يوماً

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل وحصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بمديرية أوقاف الأقصر خلال الـ30 يوماً الماضية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث نجحت المديرية فى تنظيم حملات مكثفة لتعقيم وتنظيف المساجد حول الأقصر، كما تم فرش 24 مسجد بسجاد الوزارة الجديد.

ويقول الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، أنه شمل حصاد المديرية فى شهر مارس الماضي، اعتماد الأسبوع الثقافى السابع بأوقاف الأقصر، وعقد عدد 4 ندوات ضمن الأسبوع الثقافي السابع بالمديرية، وعقد عدد 116 درس من الدروس المنهجية، وعقد عدد 1284 جلسة بمساجد البرنامج التثقيفي للطفل، وعقد عدد 5 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة، وعقد عدد 116 درس من دروس برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف، واعتماد عدد 2 خطيب مكافأة للعمل بأوقاف الأقصر، وعقد عدد 20 جلسة مجلس إقراء بمساجد المديرية، واعتماد عدد 11 مسجد لعقد فعاليات برنامج المنبر الثابت بها، واعتماد عدد 90 مسجد من المساجد الكبرى بالمديرية لعقد فعاليات دروس النشء بها، واعتماد عدد 100 مسجد من المساجد الكبرى بالمديرية لعقد فعاليات دروس السيدات بها.

وأضاف مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم أيضاً إعلان خطة المديرية للمنافذ التي تباع فيها صكوك الإطعام وعددها 11 منفذ لعام 2023 م، وإعلان خطة المديرية لعقد فعاليات محاضرات بالاشتراك مع قصر ثقافة الأقصر خلال شهر رمضان، وصدور عدد 2 قرار ضم دعوى وذلك لمسجد الشهيدين بالشغب بإسنا ومسجد مجمع عبدالعزيز برسى بأصفون فى إسنا، وتم عقد 11 إجتماع على مستوى المديرية وذلك لمتابعة الأعمال الإدارية والأنشطة الدعوية، كما يتم العمل فى صيانة وترميم 15 مسجد حول المحافظة، وتم إفتتاح 5 مساجد بمدن القرنة والطود وأرمنت.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه فى مجال البر والخيرات وخدمة المجتمع، قامت المديرية بإهداء محافظة الأقصر ممثلة فى مديرية التضامن الإجتماعى، 2 طن لحوم من مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، كما قامت المديرية بإهداء محافظة الأقصر ممثلة فى مديرية التضامن الإجتماعى عدد 30000 سلة غذائية لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمديرية، ولجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل قيام مديرية أوقاف الأقصر بعملها المنشود على أكمل وجه.