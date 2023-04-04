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تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارة من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 02:00 ص
تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارة من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية بوابة مرور مصر الإلكترونية- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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سهلت بوابة مرور مصر الإلكترونية إجراءات لملاك السيارات من خلال خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.
   
أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:
 
1. تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
 
2. تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
 
3. تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
 
4. تقديم مستند شهادة المخالفات.
 
5. تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
 
 ثانيا الإجراءات:
 
1. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
 
2. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
 
3. فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط .
 
 

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