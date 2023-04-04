اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة تذيع مرافعتها فى القضية المتهم فيها شخص بقتل سبعة من أسرته بالإسكندرية

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:34 ص
النيابة تذيع مرافعتها فى القضية المتهم فيها شخص بقتل سبعة من أسرته بالإسكندرية النيابة العامة
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أذاعت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقتطفات من مرافعتها في القضية رقم 5973 لسنة 2023 جنايات الرمل ثان والمحال فيها متهم بقتل سبعة من أسرته بالإسكندرية.
 
 
وتضمنت المرافعة التى جاءت من إعداد وإلقاء المستشار خالد عبد القوي رئيس النيابة بنيابة المنتزه الكلية، تحت إشراف إدارة البيان والمرافعة بالمكتب الفني للنائب العام.
 
وقد أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بتاريخ 15 مارس الجارى ونظرتها المحكمة في أولى جلساتها بتاريخ 1 إبريل وقررت بجلسة مرافعة النيابة العامة يوم 2 ابريل إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام قِبل المتهم، وحددت جلسة يوم السبت الموافق 6 مايو للنطق بالحكم.
 
 

مرافعة النيابة العامة

قتل 7 من أسرته

قتل زوجته واسرتها

جنايات الإسكندرية

محكمة الجنايات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة